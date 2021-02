Wikipedia ebraica cancella la parola ' occupazione' | è il colonialismo semantico

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Quellava bandita. Tolta.ta. Non deve restarne traccia. Lada eliminare è ''.della Palestina. Se non nominata, non esiste. Questo sentenzia la...

Questo sentenzia la. Quella parola abrogata A raccontarlo, con dovizia di particolari, su Haaretz è Omer Benjakob. A lui la parola. 'L'occupazione israeliana della Cisgiordania può ...Un uomo accorto, di origine, membro del potentissimo Council on Foreign Relations, ... "Blinken - precisa ancora- è andato 'in congedo' da Pine Island nell'agosto 2020 per unirsi alla ...Quella parola va bandita. Tolta. Cancellata. Non deve restarne traccia. La parola da eliminare è “occupazione”. Occupazione della Palestina. Se non nominata, non esiste.