WhatsApp | il 15 maggio nuove regole per la privacy | cosa cambia

(Di venerdì 19 febbraio 2021)leper lail prossimo 15comporta questo per i suoi utilizzatori. Nei mesi scorsied il gruppo Facebook sono finiti nella bufera per l’annuncio di un cambio di policy delladell’app di messaggistica istantanea. Il cambio è finalizzato all’introduzione di un nuovo meccanismo di condivisione delle chat e delle chiamate tra l’app di messaggistica ed il social proprietario. Tale funzione è volta ad integrare i due strumenti per chi possiede un account business e dunque migliorare il supporto per gli account aziendali. Per tutti gli altri, in teoria, non dovrebbere nulla. Questomento, però, ha generato l’ira degli utenti ...

Peppe_Croce : RT @Cultur_e: #TechNews - Nell'ultima versione beta di #WhatsApp c'è una schermata (nascosta) che descrive la nuova #Privacy #Policy ???? htt… - Cultur_e : #TechNews - Nell'ultima versione beta di #WhatsApp c'è una schermata (nascosta) che descrive la nuova #Privacy… - anapasastigmi : RT @spidermac: WhatsApp: dal 15 maggio o si accetta la nuova politica sulla privacy oppure l’app smette di funzionare - stefanodonadio : WhatsApp: dal 15 maggio o si accetta la nuova politica sulla privacy oppure l’app smette di funzionare - spidermac : WhatsApp: dal 15 maggio o si accetta la nuova politica sulla privacy oppure l’app smette di funzionare -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp maggio

... poiché un suo amico poco prima gli aveva mandato un messaggio suin cui paventava di ... […] Cronaca Arenzano, malore per un sub sul relitto Haven Posted on 192018 Author ...L'aggiornamento, la cui entrata in vigore è stata sposta al prossimo 15, riguarda infatti ... ' I messaggi personali saranno sempre protetti dalla crittografia end - to - end, pertanto...Il primo appuntamento, un seminario condotto dal ricercatore dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, in programma il 19 febbraio alle 21,30 ...Gli sviluppatori WhatsApp, infatti, hanno inserito un nuovo banner nella versione 2.21.4.13 per Android che ha lo scopo di illustrare i cambiamenti, ma questa stessa inserzione non è ben visibile agli ...