Whatsapp cambia tattica per spiegare come usa i dati degli utenti

Leggi su wired

(Di venerdì 19 febbraio 2021)chiarisce le modifiche sulle politiche della privacy (immagine:ripensa il modo di comunicare imenti della sua politica sulla privacy e delle sue condizioni d’utilizzo. Gli ultimi aggiornamenti annunciati (poi posticipati) hanno spinto moltidi abbandonare l’applicazione in favore dei rivali Signal e Telegram proprio perché non era chiaro che uso avrebbe fatto l’app delle informazioni. L’app di messaggistica istantanea ora prova anuovamente ai suoicosacon le nuove politiche evengono gestiti i messaggi con i profili aziendali. E per farlo ha introdotto un banner contenente maggiori informazioni, che ciascuno potrà leggere secondo i propri tempi. Questo nuovo format ...