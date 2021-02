WhatsApp cambia tattica per spiegare come usa i dati degli utenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) WhatsApp chiarisce le modifiche sulle politiche della privacy (immagine: WhatsApp)WhatsApp ripensa il modo di comunicare i cambiamenti della sua politica sulla privacy e delle sue condizioni d’utilizzo. Gli ultimi aggiornamenti annunciati (poi posticipati) hanno spinto molti utenti di abbandonare l’applicazione in favore dei rivali Signal e Telegram proprio perché non era chiaro che uso avrebbe fatto l’app delle informazioni. L’app di messaggistica istantanea ora prova a spiegare nuovamente ai suoi utenti cosa cambia con le nuove politiche e come vengono gestiti i messaggi con i profili aziendali. E per farlo ha introdotto un banner contenente maggiori informazioni, che ciascuno potrà leggere secondo i propri tempi. Questo nuovo format ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021)chiarisce le modifiche sulle politiche della privacy (immagine:ripensa il modo di comunicare imenti della sua politica sulla privacy e delle sue condizioni d’utilizzo. Gli ultimi aggiornamenti annunciati (poi posticipati) hanno spinto moltidi abbandonare l’applicazione in favore dei rivali Signal e Telegram proprio perché non era chiaro che uso avrebbe fatto l’app delle informazioni. L’app di messaggistica istantanea ora prova anuovamente ai suoicosacon le nuove politiche evengono gestiti i messaggi con i profili aziendali. E per farlo ha introdotto un banner contenente maggiori informazioni, che ciascuno potrà leggere secondo i propri tempi. Questo nuovo format ...

lillydessi : WhatsApp, cosa cambia per la privacy il 15 maggio - Libero Tecnologia - zazoomblog : Whatsapp cambia tattica per spiegare come usa i dati degli utenti - #Whatsapp #cambia #tattica #spiegare - infoitscienza : WhatsApp, cosa cambia per la privacy il 15 maggio - infoitscienza : Whatsapp cambia ancora gli alert per gli utenti: ecco la novità - nino_pitrone : Chi è #PaolaAnsuini, la #PortavoceDiMarioDraghi: «Niente social o WhatsApp, dopo Casalino si cambia» -