Wall Street apre poco sopra la parità

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 31.545 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 3.923 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,15%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100 (-0,03%). Il mercato sembra comunque in ripresa dopo la seduta di ieri, la peggiore da inizio mese. Intanto il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha detto che sono necessari ulteriori stimoli per la ripresa, anche se alcuni dati economici suggeriscono che un rimbalzo è già in corso. Yellen spera si arrivi presto all'approvazione del pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari. In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni industriali (+1,22%), materiali (+1,16%) e finanziario (+1,08%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei ...

