Volley, Superlega 2021. Scattano i play-off! Nel week end garauno del turno preliminare. Milano-Verona: sfida incertissima (Di venerdì 19 febbraio 2021) play-off, si parte! E’ un turno preliminare che si preannuncia meno scontato del previsto quello che scatta domani con il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Ravenna e che proseguirà domenica con le altre due sfide in programma: una incertissima Milano-Verona e Piacenza-Padova. Chi vince accede ai quarti, le sfide sono al meglio delle tre partite con bella in casa della meglio classificata in regular season. Modena e Ravenna si ritrovano per la seconda volta nell’ultimo decennio una di fronte all’altra nel primo turno dei play-off scudetto. Nel 2014/15 fu un più nobile quarto di finale a promuovere i gialloblù, ora i quarti di finale sono un obiettivo per le due squadre con Civitanova che attende di conoscere quale sarà la sua avversaria. La Leo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)-off, si parte! E’ unche si preannuncia meno scontato del previsto quello che scatta domani con il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Ravenna e che proseguirà domenica con le altre due sfide in programma: unae Piacenza-Padova. Chi vince accede ai quarti, le sfide sono al meglio delle tre partite con bella in casa della meglio classificata in regular season. Modena e Ravenna si ritrovano per la seconda volta nell’ultimo decennio una di fronte all’altra nel primodei-off scudetto. Nel 2014/15 fu un più nobile quarto di finale a promuovere i gialloblù, ora i quarti di finale sono un obiettivo per le due squadre con Civitanova che attende di conoscere quale sarà la sua avversaria. La Leo ...

