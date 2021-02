Volley, Serie A2 maschile, la 18a giornata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domenica prossima, 21 febbraio, andrà in scena per il campionato maschile di Serie A2 la 18a giornata, avvicinandosi sempre più alla conclusione della Regular Season, cosa che avverrà esattamente tra un mese, il 21 marzo, prima dello start dei playoff. Vediamo il programma completo. Per il campionato maschile di Serie A2 la 18° giornata segna un’altra tappa importante di avvicinamento alla fine della Regular Season, prima che scattino i playoff promozione che daranno diritto ad un solo posto per la conquista della A1. In questo turno si è già giocato un anticipo, quello tra Mondovì e Reggio Emilia, con gli emiliani corsari in Piemonte e stabilitisi di fatto al centro della classifica. Negli altri incontri, l’indiscussa padrona del torneo, Bergamo, sarà occupata nel derby lombardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domenica prossima, 21 febbraio, andrà in scena per il campionatodiA2 la 18a, avvicinandosi sempre più alla conclusione della Regular Season, cosa che avverrà esattamente tra un mese, il 21 marzo, prima dello start dei playoff. Vediamo il programma completo. Per il campionatodiA2 la 18°segna un’altra tappa importante di avvicinamento alla fine della Regular Season, prima che scattino i playoff promozione che daranno diritto ad un solo posto per la conquista della A1. In questo turno si è già giocato un anticipo, quello tra Mondovì e Reggio Emilia, con gli emiliani corsari in Piemonte e stabilitisi di fatto al centro della classifica. Negli altri incontri, l’indiscussa padrona del torneo, Bergamo, sarà occupata nel derby lombardo ...

DolomitiVolley : Serie C ed Under 19 insieme: Alta Valsugana Volley e Lakes Levico pronte a vivere una stagione insieme - TgrRaiTrentino : Volley femminile di serie A1. Vittoria al tie break per la Delta Despar - sportpontino : Volley Serie B: la Giunta Federale stabilisce il blocco delle retrocessioni - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: la classifica aggiornata dopo i recuperi infrasettimanali - zazoomblog : LIVE VOLLEY Trento-Casalmaggiore 1-2 (16-25 25-23 12-25 0-0) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… -