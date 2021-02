Volley | Sarah Fahr | “Conegliano un trampolino di lancio Siamo forti | ma non diamo niente per scontato”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite di puntata, una delle rivelazioni della serie A1 femminile, la centrale dell’Imocoe della Nazionale azzurra,commenta una stagione in cuiha raccolto ben 27 vittorie: “Sono molto contenta della scelta che ho fatto, sono sempre più convinta che sia stata la scelta giusta essere a. Sono fiera di come le mie compagne mi stiano aiutando e del mio allenatore. Credo che il merito sia tutto delle ragazze che sono in squadra, perchè il gruppo è unito, sono tutte ragazze speciali. Poi c’è tanta voglia di far bene e spingere ed è facile per questo integrarsi nel gruppo. Ci divertiamo, forse ...