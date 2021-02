Volley femminile, 25ma giornata Serie A1: Conegliano attende Novara per il big match. Monza in trasferta a Perugia (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio della 25ma giornata di Serie A1 di Volley femminile. Ad aprire il programma, domani 20 febbraio alle ore 18.00, la partita di cartello quella tra Conegliano e Novara. Le venete, dominatrici della stagione con 22 successi in altrettante partite di campionato, sfideranno la seconda forza della massima lega. Sulla carta le possibilità di portare a casa il massimo risultato per le piemontese sono ridotte al lumicino. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno perso solo 7 set nei 22 match disputati in campionato e vorranno dare l’ennesima dimostrazione di forza anche nella prossima partita, potendo contare su un roster che vanta nomi di rilievo internazionale come Paola Egonu, Robin De Kruijf, Kimberly Hill e Joanna ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio delladiA1 di. Ad aprire il programma, domani 20 febbraio alle ore 18.00, la partita di cartello quella tra. Le venete, dominatrici della stagione con 22 successi in altrettante partite di campionato, sfideranno la seconda forza della massima lega. Sulla carta le possibilità di portare a casa il massimo risultato per le piemontese sono ridotte al lumicino. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno perso solo 7 set nei 22disputati in campionato e vorranno dare l’ennesima dimostrazione di forza anche nella prossima partita, potendo contare su un roster che vanta nomi di rilievo internazionale come Paola Egonu, Robin De Kruijf, Kimberly Hill e Joanna ...

