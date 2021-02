Volkswagen-Ford - Le elettriche dell'Ovale blu su base Meb verranno costruite a Colonia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva dalla Volkswagen un ulteriore sostegno alla strategia di elettrificazione avviata dalla Ford. A poche ore dall'annuncio dei nuovi piani dell'Ovale blu, che prevedono, entro il 2030, la vendita di soli modelli elettrici in Europa, il gruppo tedesco ha voluto infatti ricordare con un messaggio via Twitter l'alleanza tecnica costruita tra i due giganti dell'automotive, riguardo alla quale sono emersi nuovi dettagli. Piattaforma, powertrain e software condivisi. La Ford sfrutterà infatti la piattaforma modulare Meb della Volkswagen per realizzare nuovi modelli a emissioni zero e la condivisione degli elementi sarà estesa alle sospensioni, all'impianto frenante, ai motori, alle batterie ed a gran parte dei software ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva dallaun ulteriore sostegno alla strategia di elettrificazione avviata dalla. A poche ore dall'annuncio dei nuovi pianiblu, che prevedono, entro il 2030, la vendita di soli moi elettrici in Europa, il gruppo tedesco ha voluto infatti ricordare con un messaggio via Twitter l'alleanza tecnica costruita tra i due giganti'automotive, riguardo alla quale sono emersi nuovi dettagli. Piattaforma, powertrain e software condivisi. Lasfrutterà infatti la piattaforma modulare Mebper realizzare nuovi moi a emissioni zero e la condivisione degli elementi sarà estesa alle sospensioni, all'impianto frenante, ai motori, alle batterie ed a gran parte dei software ...

