Vittorio Giardino, viaggi, sogni e segreti, la fiera delle vanità (Di sabato 20 febbraio 2021) Chi aprisse l’antologia viaggi, sogni e segreti di Vittorio Giardino senza conoscerne le opere maggiori potrebbe avere l’impressione di una raccolta di racconti frivoli, forse imbrogliato dalla languida copertina, dalla bella carta lucida tipica delle pubblicazioni Rizzoli e dal tratto, d’altri tempi, che caratterizza lo stile maturo dell’autore. Non dobbiamo però farci trarre in inganno. Quest’invito suona ironico, sapendo che le fila che intrecciano queste storie sono proprio la bugia e l’apparenza, ossia i temi intorno a cui girano anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 febbraio 2021) Chi aprisse l’antologiadisenza conoscerne le opere maggiori potrebbe avere l’impressione di una raccolta di racconti frivoli, forse imbrogliato dalla languida copertina, dalla bella carta lucida tipicapubblicazioni Rizzoli e dal tratto, d’altri tempi, che caratterizza lo stile maturo dell’autore. Non dobbiamo però farci trarre in inganno. Quest’invito suona ironico, sapendo che le fila che intrecciano queste storie sono proprio la bugia e l’apparenza, ossia i temi intorno a cui girano anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ExeGerard : RT @MrPulpNoir: Art by Vittorio Giardino. - MrPulpNoir : Art by Vittorio Giardino. - blogesquilino : 20/02/2021 Giardino di Piazza Vittorio “Albero delle identità” Laboratorio all’aperto per bambini – prenotazione ob… - donfernando__ : #NowWatching Il giardino dei Finzi Contini (1970) Dir. Vittorio de Sica. #cineitalia - carlosbvmicelli : RT @olgatuleninova: Vittorio Corcos (Livorno, 4 ottobre 1859 – Firenze, 8 novembre 1933) Conversazione nel giardino di Lussemburgo ??1892 Ol… -