Vietata l' interruzione della gravidanza dopo 6 settimane

Il governatore della South Carolina, il repubblicano Mcmaster, ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva negli Usa, che vieta l'della gravidanza dopo 6 settimane gestazione. E' il periodo in cui solitamente si rileva il primo battito cardiaco del feto ma in cui molte donne non sanno ancora di essere incinte. I ......messo la propria firma sulla norma che limita in maniera più restrittiva le possibilità per le cittadine dello Stato di ricorrere all'di gravidanza: la pratica, si legge, sarà...La nuova legge sull'aborto dello Stato americano prevede il carcere fino a due anni e la multa fino a 10mila dollari per i medici ...22.30 South Carolina,a 6 settimane no aborto Il governatore della South Carolina, il repubblicano Mcmaster, ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva negli Usa, che vieta l'interruzione della ...