VIDEO Prada Cup | ultimo allenamento per Britannia prima di gara-5 con Luna Rossa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano ormai meno di 24 ore al via di-5 della Finale diCup 2021 traPirelli e Ineos Team UK. La serie conclusiva delle Challenger Series riparte infatti nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 febbraio in quel di Auckland, dopo una settimana esatta di pausa caratterizzata da grandi discussioni e polemiche legate alla programmazione delle prossime regate. Il quinto ed il sesto atto della serie tra italiani e britannici sono stati infatti rinviati (rispetto alla data originale del 17 febbraio) per un lockdown di livello 3 nella regione della capitale neozelandese, che è stato successivamente declassato a livello 2 consentendo di fatto il regolare svolgimento delle gare di Coppa America “a porte chiuse” o comunque con una presenza limitata di pubblico. Il Team ...

L'ironicosta navigando in rete da qualche giorno da quando l'imbarcazione di Patrizio ...nelle acque neozelandesi sta avendo la meglio sugli avversai inglesi del Team Ineos nella finale di...Mancano ormai meno di 24 ore al via di gara-5 della Finale di Prada Cup 2021 tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Team UK. La serie conclusiva delle Challenger Series riparte infatti nella notte itali ...Ultima giornata di allenamento prima di gara-5 e gara-6 per Luna Rossa, che ha sfruttato nel migliore dei modi queste ulteriori 24 ore di attesa per continuare a migliorare equipaggio e barca nel magg ...