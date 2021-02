VIDEO Luca De Aliprandini strepitoso nella prima manche del gigante: secondo tempo a 40 centesimi da Pinturault! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca De Aliprandini firma una prima manche praticamente perfetta ed è addirittura 2° a metà del gigante maschile dei Campionati Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina. Il nativo di Cles classe 1990 si è superato, inserendosi in piazza d’onore col pettorale n.12 a soli 40 centesimi dal miglior tempo di un mostruoso Alexis Pinturault, grande favorito della vigilia per la medaglia d’oro iridata tra i pali larghi. nella seconda manche l’azzurro andrà a caccia del miglior risultato in carriera e del primo podio tra Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici, che potrebbe regalare all’Italia la seconda medaglia della manifestazione (la prima nel settore maschile) dopo l’oro in parallelo di Marta Bassino. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)Defirma unapraticamente perfetta ed è addirittura 2° a metà delmaschile dei Campionati Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina. Il nativo di Cles classe 1990 si è superato, inserendosi in piazza d’onore col pettorale n.12 a soli 40dal migliordi un mostruoso Alexis Pinturault, grande favorito della vigilia per la medaglia d’oro iridata tra i pali larghi.secondal’azzurro andrà a caccia del miglior risultato in carriera e del primo podio tra Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici, che potrebbe regalare all’Italia la seconda medaglia della manifestazione (lanel settore maschile) dopo l’oro in parallelo di Marta Bassino. Di seguito il ...

