VIDEO Luca De Aliprandini argento in gigante ai Mondiali di sci: il capolavoro dell’azzurro a Cortina (Di venerdì 19 febbraio 2021) argento di Luca De Aliprandini nello slalom gigante maschile dei Mondiali di sci alpino! L’azzurro ottiene la seconda posizione a 0?63 dal francese Mathieu Faivre, oro in 2’37?25. Terza posizione per l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 0?87. Nelle immagini di Eurosport riviviamo la seconda manche dell’azzurro. L’azzurro ha poi dichiarato a caldo a RaiSport sulla sua prova: “Il podio al Mondiale in casa, a Cortina, con l’argento, è un sogno. Quando sono arrivato al traguardo, ed ho visto che ero secondo, a momenti cadevo. Come squadra siamo sempre stati criticati, ma il lavoro ha pagato. Grazie agli allenatori ed alle persone che mi hanno aiutato“. IL VIDEO DELLA SECONDA MANCHE DI Luca DE ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)diDenello slalommaschile deidi sci alpino! L’azzurro ottiene la seconda posizione a 0?63 dal francese Mathieu Faivre, oro in 2’37?25. Terza posizione per l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 0?87. Nelle immagini di Eurosport riviviamo la seconda manche. L’azzurro ha poi dichiarato a caldo a RaiSport sulla sua prova: “Il podio al Mondiale in casa, a, con l’, è un sogno. Quando sono arrivato al traguardo, ed ho visto che ero secondo, a momenti cadevo. Come squadra siamo sempre stati criticati, ma il lavoro ha pagato. Grazie agli allenatori ed alle persone che mi hanno aiutato“. ILDELLA SECONDA MANCHE DIDE ...

SkyRacingTeam : ?? «È un onore per me poter fare il salto di categoria con questi colori. Sarà una stagione indimenticabile perché…»… - FratellidItalia : ?? NELLA VITA COME IN POLITICA LA PAROLA DATA VA ONORATA E LE PROMESSE SI MANTENGONO?? Non voteremo #fiduciadraghi… - Eurosport_IT : Luca De Aliprandini fantastico nella prima manche del gigante... 2??? Pinturault forse inarrivabile, ma nulla ci v… - zazoomblog : VIDEO Luca De Aliprandini argento in gigante ai Mondiali di sci: il capolavoro dell’azzurro a Cortina - #VIDEO… - danish_77777 : Kmy Kmo, Luca Sickta - NERACA (Official Music Video) ft. Dato’ Jamal Abd... -