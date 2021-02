VIDEO Italia-Macedonia del Nord 92-84 | highlights e sintesi della quarta vittoria azzurra alle Qualificazioni per gli Europei 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Quattro su quattro per l‘Italbasket di Meo Sacchetti, che rimane imbattuta in attesa del match odierno contro l’Estonia nell’ambito delleagli. Gli Azzurri, già qualificati per la fase finalerassegna continentale in qualità di Paese ospitante di uno dei quattro gironi, stanno ottenendo dei buoni riscontri soprattutto in ottica futura da parte dei numerosi giovaniprime esperienze in Nazionale maggiore. Di seguito ilcon glidel successo azzurro contro ladelper 92-84 nella bolla di Perm:DELBASKET ...