VIDEO Ineos in difficoltà col vento leggero | i britannici non si alzano in volo! Stanotte la Finale contro Luna Rossa

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Uk ha un enorme punto debole con il. In quelle condizioni, infatti, l’imbarcazione britannica fatica ad alzarsi in volo sui foil e soffre tremendamente, non riuscendo ad acquisire velocità. Lo si era già visto in occasione di una regata delladella Prada Cup, quando in fase di pre-partenza Ben Ainslie e ricaduto sui suoi foil non riuscendo più a rimontare. Oggi l’episodio si è ripetuto durante l’ultima sessione di allenamento prima di riprendere la battaglial’equipaggio italiano: conmoltotra i 5 e i 7 nodi,Uk non riusciva ad alzarsi in volo e ha impiegato quasi due minuti per prendere velocità e azionare i suoi foil, dopo ...