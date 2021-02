Vicky Varga | qual è il mood del venerdì? Per la modella tanta gioia per il weekend in arrivo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è un caso che per molti ilsia il giorno più bello della settimana, perché per molti alle porte ci sono due giorni di vacanza: il sabato e la domenica. È il caso di Viktoria, anche per lailè forse il giorno più bello della settimana come si evince dai due scatti postati su Instagram. Un'occasione per scoprire le bellezze della nuova città della, Parma.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLd3HaQr8XC/?hl=it" Golssip.

sportli26181512 : Vicky Varga alla scoperta di Parma: 7 scatti e una domanda per i fan: Vicky Varga alla scoperta di Parma: 7 scatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicky Varga

Metropolitan Magazine

on è un caso che per molti il venerdì sia il giorno più bello della settimana. Lo è anche per Viktoria Varga Non è un caso che per molti il venerdì sia il giorno più bello della settimana, perché per ...Sette scatti, uno più bello dell’altro. Il buongiorno di Vicky Varga ai suoi follower ha un protagonista: il look invernale. La splendida modella ha postato sette scatti e ha laciato che fossero i suo ...