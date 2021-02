Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 19:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI AL LAVORO UTILIZZANDO UN ...