Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 17 | 15

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 17:05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA PRENESTINA SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO DELL’A24 E LA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA SALARIA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER IL RACCORDO CODE SULLA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ...