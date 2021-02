Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SELVA CANDIDA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA, USCITA OBBLIGATORIA MONTESPACCATO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA 24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LAFIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR SI RALLENTA IN VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI A ...