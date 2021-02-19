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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 11 | 30

Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2021 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 11:30 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2021 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SELVA CANDIDA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA, USCITA OBBLIGATORIA MONTESPACCATO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA SEMPRE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA 24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR SI RALLENTA IN VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI A ...
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twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - FlwrsRiccardo : @FootballAndDre1 A mio parere l'immagine che si ha di Roma è peggiore della realtà, ma sì, servono soldi per sistem… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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Traffico Roma del 19 - 02 - 2021 ore 10:00

...si è fatto uscire allo svincolo di Montespaccato inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità ...intenso su carreggiata interna code a tratti dall' uscita per Firenze allo svincolo per la Roma L'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19 - 02 - 2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 19 FEBBRAIO 2021 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA ROMA ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico  Corriere della Sera
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