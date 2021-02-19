Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 08:15 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2021 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA A91 Roma – FIUMICINO CODE PER UN CANTIERE ATTIVO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI A FONTE DI PAPA ALTEZZA VIA DI VALLE RICCA DIREZIONE Roma IN CHIUSURA ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio: VOUCHER ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-02-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità risolto l'incidente sul lungotevere Testaccio, ripristinati i percorsi delle linee bus 83, 170 e 781. -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 19 - 02 - 2021 ore 07:30VIABILITÀ DEL 19 FEBBRAIO 2021 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL ... SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ...
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