Verso l'ok pure al vaccino russo: "È efficace al 92%, si può usare" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Martina Piumatti L'Istituto Spallanzani avalla l'uso del vaccino russo. "Ottimo profilo di efficacia e sicurezza", "Protegge al 100% da malattia grave". Ora la decisione spetta al ministro della Salute Speranza La soluzione allo stallo nella campagna vaccinale potrebbe venire dalla Russia. Il “parere tecnico-scientifico sul vaccino Sputnik V” dell’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, riporta Il Messaggero, è stato spedito ieri sera in via Lungotevere Ripa e a Piazzale della Farnesina. Nelle nove pagine del report, il team “Sperimentazioni Vaccini” dell’istituto romano lo scrive nero su bianco. “I dati disponibili depongono per un ottimo profilo di sicurezza a breve termine” per il vaccino russo. E l’efficacia clinica “sia in termini di protezione dalla malattia ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Martina Piumatti L'Istituto Spallanzani avalla l'uso del. "Ottimo profilo di efficacia e sicurezza", "Protegge al 100% da malattia grave". Ora la decisione spetta al ministro della Salute Speranza La soluzione allo stallo nella campagna vaccinale potrebbe venire dalla Russia. Il “parere tecnico-scientifico sulSputnik V” dell’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, riporta Il Messaggero, è stato spedito ieri sera in via Lungotevere Ripa e a Piazzale della Farnesina. Nelle nove pagine del report, il team “Sperimentazioni Vaccini” dell’istituto romano lo scrive nero su bianco. “I dati disponibili depongono per un ottimo profilo di sicurezza a breve termine” per il. E l’efficacia clinica “sia in termini di protezione dalla malattia ...

