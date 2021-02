Veronica Yoko Plebani | «Amo il mio corpo» Sul numero di Vanity Fair in edicola

Leggi su vanityfair

«Credo che se avessi un corpo normale non lo mostrerei. Ma ho questo corpo complesso, e lo uso per dire delle cose. La prima è che lo amo perché racconta bene chi sono. La seconda è che non bisogna avere paura di guardarlo, perché siamo tutti diversi in qualcosa, e questo non significa che siamo sbagliati. La terza è che il corpo non è qualcosa di altro, ma siamo noi. Se non accetti il tuo corpo, stai rifiutando anche te stesso».