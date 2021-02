“Verissimo”: gli ospiti, ci sono Rocco Casalino e Belen (Di venerdì 19 febbraio 2021) In onda sabato 20 febbraio alle 16.00 Sabato 20 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo”. Silvia Toffanin intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”. Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita. Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell’amore che la lega al futuro papà Antonino Spinalbese. È stata una delle concorrenti più forti di questa edizione di “Grande Fratello vip”: a Verissimo Maria Teresa Ruta racconta la sua lunga permanenza nella casa. E ancora, in studio la drammatica pagina di vita di Ilaria D’Amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) In onda sabato 20 febbraio alle 16.00 Sabato 20 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “”. Silvia Toffanin intervisterà, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”. Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita.Rodriguez parlerà per la prima volta in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell’amore che la lega al futuro papà Antonino Spinalbese. È stata una delle concorrenti più forti di questa edizione di “Grande Fratello vip”: aMaria Teresa Ruta racconta la sua lunga permanenza nella casa. E ancora, in studio la drammatica pagina di vita di Ilaria D’Amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva. Leggi ...

ManuQ24916888 : RT @DReqvenge2020: @radiosilvana @ManuQ24916888 Tecnica 3D ed olografica.Parli ancora? Inizia a crescere Silvano e piantala di far sembrare… - BakshDark : @MarioBro66 Pensavo che Elisabetta avesse smentito a #Verissimo, ma anche tra i fans c'è chi non ci crede. A propos… - DReqvenge2020 : @radiosilvana @ManuQ24916888 Tecnica 3D ed olografica.Parli ancora? Inizia a crescere Silvano e piantala di far sem… - SocialArtistOF : Tanti gli ospiti del nuovo appuntamento con #Verissimo. Da Rocco Casalino a Belen Rodriguez. Per gli appassionati d… - Barbara84239230 : @Corriere Verissimo...lasciate gli sci a casa ...prendete scarponcini o ciaspole e preparatevi a immergervi in una… -