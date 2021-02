Verissimo | Belen Rodriguez svela il sesso e il nome del bebè in arrivo!

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Domani andrà in onda un’altra puntata di, condotto da Silvia Toffanin e che vedrà un’ospite d’eccezione:. La bellissima modella argentina, nel corso dell’intervista che verrà trasmessa domani, avrebbe rivelato che lei e il suo compagno, Antonino Spinalbese, sono in attesa di una femminuccia e che la chiameranno Luna Marie. La notizia era già nell’aria, ma le prime parole ufficiali arrivano proprio nel corso di questa intervista. Alla conduttrice,avrebbe confessato di aver sempre sognato di diventare la mamma di una femminuccia: Sognavo fosse una femminuccia! Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine! E a proposito della storia d’amore con Antonino Spinalbese,...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Belen

Ospite a '',Rodriguez rivela di essere in attesa di una femminuccia che si chiamerà Luna Marie. Sabato prossimo,Rodriguez sarà ospite a '' per parlare in esclusiva, della sua ...Belén Rodríguez svela il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino ...La showgirl rivela il sesso del bebè che aspetta dal nuovo compagno, sarà una femminuccia e nascerà in estate. Un sogno che si realizza, dopo un aborto ...La conduttrice argentina, domani ospite a Verissimo, svela come si chiamerà la sua seconda figlia e poi si lascia andare a una confessione intima che riguarda anche il compagno Antonino Spinalbanese ...