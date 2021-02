Verissimo | anticipazioni e ospiti della puntata del 20 febbraio

Leggi su viagginews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)torna anche sabato 20con tantissimi contenuti: vediamo chi sarà ospite in studio e di cosa parlerà. Le riprese sono già finite ed è tutto pronto per la messa in ondaprossimadi. Il rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin andrà in onda come sempre di sabato a partire dalle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com