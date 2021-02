“Veleno nel gelato per uccidere il principino George” | sventato attentato al figlio di William e Kate

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un piano perildi, il, è stato. Secondo quanto riporta Sky News sul suo portale web, un uomo arrestato per reati di terrorismo avrebbe confessato il piano durante un interrogatorio. Sahayb Abu, 27 anni, oggi è sotto processo per aver pianificato durante i primi mesi di pandemia unterroristico ed aver acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna. La corte, secondo quanto riporta il portale di news, ha messo agli atti la testimonianza di un agente di polizia sotto copertura che ha riferito un dialogo tra persone che discutevano telefonicamente con Abu per organizzare un. “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale – ha detto -. Qual era il suo ...

annoupanoux : RT @roby800: “L'italiano è infido, bugiardo, vile, traditore, si trova più a suo agio col pugnale che con la spada, meglio col veleno che c… - MestaErrabunda : RT @roby800: “L'italiano è infido, bugiardo, vile, traditore, si trova più a suo agio col pugnale che con la spada, meglio col veleno che c… - luc62ass : @BiondoNik Sarebbe interessante analizzare cosa lascia sul terreno Quali scorie sono penetrate nell’humus culturale… - rosydistefano9 : @guenda_ggoria @Armata_Ruta Leggendo commenti spregevoli sembra di entrare in un girone infernale, tutti pronti a g… - Franco32656300 : RT @roby800: “L'italiano è infido, bugiardo, vile, traditore, si trova più a suo agio col pugnale che con la spada, meglio col veleno che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Veleno nel

... la musica era il suo modo di lenire le ferite, di cacciare fuori dal corpo quelche gli ... Il bluesman tra leggenda e storiaritrarre le cadute umane di Johnson, il suo legame quasi ...recente Panel From Hell di Larian , lo studio ha mostrato un nuovo video gameplay con la classe ... Può curare il, potenziare gli alleati, utilizzare tutti i tipi di potenti incantesimi della ...De Magistris a gamba tesa su Maresca. Ex giudice passato alla politica contro giudice che sta pensando di fare lo stesso salto per palazzo San Giacomo. Sempre, per giunta, per la stessa poltrona ...sarzana. Il nucleo cinofilo antiveleno e i carabinieri forestali della Spezia hanno bonificato l’area di Bradirola (Sarzana) dov’era stato avvelenato un cane nei giorni scorsi. Sul posto sono state tr ...