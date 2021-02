Vela | selezionati i primi tre equipaggi italiani per le Olimpiadi di Tokyo | Tita-Banti la spuntano su Bissaro-Frascari nei Nacra 17

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il momento delle prime scelte è finalmente arrivato per lo staff tecnico della Nazionale italiana diolimpica, con il Consiglio Federale odierno che ha ufficializzato la selezione deitreper ledi2020. Queste scelte riguardano tre delle sei classi attualmente qualificate per i Giochi, mentre per gli altribisognerà attendere un secondo momento. Alla fine, su indicazione del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre, sono stati proposti al Coni complessivamente cinque atleti, due donne e tre uomini: Ruggero/Caterinanei17, Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò nel doppio maschile 470 e Silvia Zennaro nel singolo femminile Laser Radial. Si conclude ...