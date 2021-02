Vela | indicati i primi tre equipaggi azzurri per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Al termine della videoconferenza del Consiglio della Feder, sono state rese note le decisioni del direttore tecnico e del presidente per quanto riguarda itreche sono stati scelti per riempire le caselle dei pass olimpici conquistati dall’Italia a livello di nazione (e non nominali, dunque) per. Si tratta del 470 maschile di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, dell’Ilca 6 di Silvia Zennaro e del Nacra 17 di Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti. Li vedremo sicuramente in Giappone per i Giochi Olimpici. TUTTI GLIQUALIFICATI PERSportFace.