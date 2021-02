Varianti Covid, il presidente di Moderna: “Ipotesi terza dose. Ma a noi bastano due settimane per sviluppare vaccino diretto” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Contro le Varianti le armi sono allo studio e comunque la modifica di vaccini a Rna messaggero non solo è possibile, ma anche più veloce di quanto ipotizzato finora. “A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto contro una variante del coronavirus” spiega Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna, in una intervista a Il Corriere della Sera. L’azienda, che è stata finanziata massicciamente con 2,5 miliardi di dollari dall’amministrazione americana, ha recentemente firmato un nuovo contratto con l’Unione europea. Come quello di Pfizer-Biontech anche il composto sviluppato da Moderna ha un’efficacia superiore al 90%, è stato approvato per gli over 18 e a differenza dell’altro implica meno problemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Contro lele armi sono allo studio e comunque la modifica di vaccini a Rna messaggero non solo è possibile, ma anche più veloce di quanto ipotizzato finora. “A noidueperuncontro una variante del coronavirus” spiega Noubar Afeyan, cofondatore edi, in una intervista a Il Corriere della Sera. L’azienda, che è stata finanziata massicciamente con 2,5 miliardi di dollari dall’amministrazione americana, ha recentemente firmato un nuovo contratto con l’Unione europea. Come quello di Pfizer-Biontech anche il composto sviluppato daha un’efficacia superiore al 90%, è stato approvato per gli over 18 e a differenza dell’altro implica meno problemi di ...

