Varianti coronavirus, si diffondono giorno per giorno. In Italia dove sono? (Di venerdì 19 febbraio 2021) La diffusione in questo ultimo periodo delle Varianti covid in Italia sta aumentando, portando sempre più tensione tra le regioni. La diffusione delle Varianti coronavirus in Italia è sempre maggiore: a preoccupare è la diffusione delle mutazioni covid, più contagiose e mortali secondo studi effettuati su di esse. Ma dove sono sviluppate esattamente queste Varianti? La variante inglese, la più diffusa che percorre l’Europa già da prima delle vacanze natalizie, ha già colpito l’88% del suolo Italiano. In Trentino Alto Adige, precisamente in quattro comuni, è diffusa la variante sudafricana: Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso in Passiria. La già citata variante inglese è invece prettamente diffusa in ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) La diffusione in questo ultimo periodo dellecovid insta aumentando, portando sempre più tensione tra le regioni. La diffusione delleinè sempre maggiore: a preoccupare è la diffusione delle mutazioni covid, più contagiose e mortali secondo studi effettuati su di esse. Masviluppate esattamente queste? La variante inglese, la più diffusa che percorre l’Europa già da prima delle vacanze natalizie, ha già colpito l’88% del suolono. In Trentino Alto Adige, precisamente in quattro comuni, è diffusa la variante sudafricana: Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso in Passiria. La già citata variante inglese è invece prettamente diffusa in ...

Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - MediasetTgcom24 : Vaccini, presidente Moderna: contro varianti ragioniamo su terza dose #coronavirus - Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - n3m0scrapbook : RT @bioccolo: La comunità scientifica USA urla a Biden di tutelare i lavoratori alla luce del contagio via aerosol e delle varianti Qui si… - Serendippo7 : @ZarAleinikov Che tu sia correlato all'ignoranza è un fatto accertato. -