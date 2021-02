Variante inglese, in Italia ce l’ha un positivo su 3: “A Brescia oltre il 60 per cento dei casi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli esperti avevano pronosticato che la Variante inglese sarebbe diventata quella prevalente in Italia, ed è esattamente quel che sta succedendo. La mutazione del virus Sars-Cov-2 scoperta nel Regno Unito, si sta diffondendo a grande velocità e, secondo le stime dei tecnici del ministero e del Cts, rappresenterebbe già oggi un terzo dei nuovi casi (tra il 30 e il 35 per cento). A darne notizia è un articolo su Repubblica, che sottolinea che circa 15 giorni fa, nella prima rilevazione promossa dell’Iss, la percentuale era di circa il 18 per cento. A fornirci maggiori informazioni sarà la nuova rilevazione, programmata per ieri e oggi, ma alcuni dati sono già significativi. Tra le Regioni dove la Variante circola di più ci sono l’Umbria e le Marche il Molise, dove ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli esperti avevano pronosticato che lasarebbe diventata quella prevalente in, ed è esattamente quel che sta succedendo. La mutazione del virus Sars-Cov-2 scoperta nel Regno Unito, si sta diffondendo a grande velocità e, secondo le stime dei tecnici del ministero e del Cts, rappresenterebbe già oggi un terzo dei nuovi(tra il 30 e il 35 per). A darne notizia è un articolo su Repubblica, che sottolinea che circa 15 giorni fa, nella prima rilevazione promossa dell’Iss, la percentuale era di circa il 18 per. A fornirci maggiori informazioni sarà la nuova rilevazione, programmata per ieri e oggi, ma alcuni dati sono già significativi. Tra le Regioni dove lacircola di più ci sono l’Umbria e le Marche il Molise, dove ha ...

