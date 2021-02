Variante inglese, Galli contro l’ospedale Sacco dopo la smentita: “Dei miei dati sono certo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Prosegue l’inaspettata polemica tra Massimo Galli e l’ospedale Sacco di Milano, dove lavora proprio lo stesso virologo. Nella giornata di giovedì 18 Galli aveva lanciato un allarme per la Variante inglese del Covid-19 nel suo reparto. La situazione sta peggiorando in tutta la regione e in altri territori, ma con una nota l’ospedale aveva smentito il suo stesso virologo di punta. Galli non ci ha però pensato due volte prima di rispondere sarcastico. Galli: “Reparto invaso”, ma il Sacco smentisce tutto sono giornate cruciali per capire la reale dimensione del problema varianti in Italia: se il trend di crescita della curva epidemiologica dovesse confermarsi, allora potrebbe prendere corpo la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Prosegue l’inaspettata polemica tra Massimodi Milano, dove lavora proprio lo stesso virologo. Nella giornata di giovedì 18aveva lanciato un allarme per ladel Covid-19 nel suo reparto. La situazione sta peggiorando in tutta la regione e in altri territori, ma con una notaaveva smentito il suo stesso virologo di punta.non ci ha però pensato due volte prima di rispondere sarcastico.: “Reparto invaso”, ma ilsmentisce tuttogiornate cruciali per capire la reale dimensione del problema varianti in Italia: se il trend di crescita della curva epidemiologica dovesse confermarsi, allora potrebbe prendere corpo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Variante inglese covid, Rezza: "Casi in Italia aumenteranno" "Per fortuna non riduce l'efficacia del vaccino" "Ci aspettiamo un aumento dei casi covid dovuto alla variante inglese". Lo ha evidenziato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, sull'emergenza coronavirus in Italia. "La variante inglese è molto diffusa ...

Covid: Campania, Emilia - Romagna, Molise e Umbria in arancione dal 21 febbraio La variante inglese preoccupa molto e in molte grandi zone del paese rappresenta oltre un terzo dei nuovi contagi. In Toscana tocca il 35, in Puglia e in Emilia al 38%. In altre Regioni come Marche, ...

Variante inglese, brasiliana e sudafricana: come cambia il Covid, sintomi e diffusione QUOTIDIANO.NET Variante inglese, Galli contro l’ospedale Sacco dopo la smentita: “Dei miei dati sono certo” L'ospedale Sacco di Milano ha smentito le parole di Massimo Galli circa la diffusione della variante inglese: ora è arrivata la dura replica dello stesso virologo contro il suo stesso ospedale ...

