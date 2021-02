Valle Telesina, vendevano droga ‘porta a porta’ durante il lockdown: nei guai tre persone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN) ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, che disponeva la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una donna di Frasso Telesino (BN), nonché la misura dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza di due giovani di San Lorenzo Maggiore e Vitulano per delitti di cessione di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, eroina, hashish e maijuana. L’attività di indagine, iniziata nel mese di marzo 2020, mediante servizi di osservazione e pedinamento, con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione telefoniche ed ambientali ed attività di osservazione, ha consentito di acclarare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN) ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, che disponeva la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una donna di Frasso Telesino (BN), nonché la misura dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza di due giovani di San Lorenzo Maggiore e Vitulano per delitti di cessione di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, eroina, hashish e maijuana. L’attività di indagine, iniziata nel mese di marzo 2020, mediante servizi di osservazione e pedinamento, con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione telefoniche ed ambientali ed attività di osservazione, ha consentito di acclarare ...

ottopagine : Usura in Valle telesina, la Cassazione decide per 9 imputati #Benevento - Notiziedi_it : Valle Telesina, esonda il fiume Calore. Coldiretti: «Vigneti invasi dall’acqua» - Notiziedi_it : Valle Telesina, esonda il fiume Calore. Coldiretti: «Vigneti invasi dall’acqua» - ottopagine : Prosegue lo screening 'Scuola Sicura' in Valle Telesina #Benevento -