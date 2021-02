Valentino citato in giudizio per 207 milioni di dollari per caso boutique Manhattan (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Valentino è stato citato in giudizio per 207 milioni di dollari per un caso che riguarda la gestione della sua boutique di Manhattan, il principale negozio negli Stati Uniti. Il proprietario del negozio sulla Fifth Avenue di New York sostiene che la società italiana non ha diritto di interrompere il contratto di locazione e deve quindi pagare l’affitto fino al termine del contratto, previsto per il luglio 2029. Il 27 gennaio 2021 Valentino una perso la causa (a cui ha presentato appello) con cui cercava di annullare il suo contratto di locazione perché la pandemia aveva reso impossibile la gestione del negozio. In una citazione presentata alla Manhattan Supreme Court, ora il proprietario dello spazio ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –è statoinper 207diper unche riguarda la gestione della suadi, il principale negozio negli Stati Uniti. Il proprietario del negozio sulla Fifth Avenue di New York sostiene che la società italiana non ha diritto di interrompere il contratto di locazione e deve quindi pagare l’affitto fino al termine del contratto, previsto per il luglio 2029. Il 27 gennaio 2021una perso la causa (a cui ha presentato appello) con cui cercava di annullare il suo contratto di locazione perché la pandemia aveva reso impossibile la gestione del negozio. In una citazione presentata allaSupreme Court, ora il proprietario dello spazio ha ...

Let20276248 : @Zarathu20322327 Lo ha già citato più di una volta questo tizio che le parla nei confessionali addirittura a San Va… - Clutcher : RT @real_arianthro: Un biglietto di San Valentino in ritardo per voi @matteo_bonas @Clutcher @Ygoes2B_more (Comunque ma quando ieri nel di… - real_arianthro : Un biglietto di San Valentino in ritardo per voi @matteo_bonas @Clutcher @Ygoes2B_more (Comunque ma quando ieri ne… - uccellodelbuon1 : Alfonso ha citato il San Valentino dei #PRELEMI solo per dire che parlavano di zorzi e orlando, ma sti ragazzi cosa… - HSGVCCl : no comunque che vergogna nel mio libro di inglese harry non viene citato neanche una volta vorrei proprio parlare c… -