Vaccino, 'se lo fai birra in omaggio': l'iniziativa nei bar della movida (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come scrive Tgcom24 , ci si vaccina senza appuntamento fino a mezzanotte. Tra un brindisi e l'altro. 'Non c'è e non ci sarà in futuro l'obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come scrive Tgcom24 , ci si vaccina senza appuntamento fino a mezzanotte. Tra un brindisi e l'altro. 'Non c'è e non ci sarà in futuro l'obbligo di vaccinazione in Israele. Non ci saranno sanzioni ...

AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Aumentano i contatti delle Regioni con gli intermediari per l'acquisto fai-da-te del vaccino, ma i Nas indagano per scon… - Piero42395724 : RT @osamundR: - osamundR : RT @osamundR: - Nike55621177 : @ram10sin @Agenzia_Ansa Sai quanti 90enni nn hanno fatto il vaccino? Fai una ricerca... - Pietro_Otto : RT @robycatt1: @sabrina__sf Io la farei in versione caffè così vai al bar e ti fai un vaccino con Briosch tutti i giorni. E voilà. ?? -