Vaccino | G7 | “Impegno fino a 7 | 5 miliardi di dollari per meccanismo Covax”

ROMA – Portare a sette miliardi e mezzo di dollari i contributi finanziari per i meccanismi a sostegno delle campagne di vaccinazione globali, a partire da Covax: è l'impegno affermato al termine del G7 a presidenza britannica che si è svolto oggi. Dell'ammontare, che rappresenterebbe un incremento di circa quattro miliardi di dollari, si legge in una nota diffusa a conclusione dell'incontro.

