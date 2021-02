Vaccino Covid, Meloni: “Cosa si aspetta per rimuovere Arcuri dall’incarico?” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vaccino Covid, la leader di Fdl Giorgia Meloni si scaglia contro il commissario Arcuri: “Cosa si aspetta per rimuoverlo dall’incarico?” Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti Covid in Italia, seppur con qualche intoppo e problema di troppo dovuti a fattori esterni. Preso di mira il Commissario straordinario Domenico Arcuri, incaricato di gestire l’intero sistema L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021), la leader di Fdl Giorgiasi scaglia contro il commissario: “siper rimuoverlo?” Prosegue senza sosta la campagna vaccinale antiin Italia, seppur con qualche intoppo e problema di troppo dovuti a fattori esterni. Preso di mira il Commissario straordinario Domenico, incaricato di gestire l’intero sistema L'articolo proviene da Inews.it.

