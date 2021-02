Vaccino Covid e birra in omaggio: l’iniziativa nei bar della movida di Tel Aviv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vaccino anti-Covid e birra in omaggio. A Tel Aviv, in Israele, i locali della movida si stanno convertendo in “vaccine bar“. Come funziona? L’idea è semplice: i bar somministrano le dosi del Vaccino e offrono una birra omaggio, il tutto senza appuntamento, anche nei weekend e fino alla mezzanotte. Un’iniziativa nata per incentivare la campagna vaccinale sopratutto tra i più giovani e, al contempo, far ripartire la movida in tutta sicurezza: così i vaccini arrivano nei bar e, tra un drink e l’altro, ci si può far immunizzare contro il virus, comodamente durante una serata con gli amici. Al momento sono sette i locali nelle zone della movida della città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)anti-in. A Tel, in Israele, i localisi stanno convertendo in “vaccine bar“. Come funziona? L’idea è semplice: i bar somministrano le dosi dele offrono una, il tutto senza appuntamento, anche nei weekend e fino alla mezzanotte. Un’iniziativa nata per incentivare la campagna vaccinale sopratutto tra i più giovani e, al contempo, far ripartire lain tutta sicurezza: così i vaccini arrivano nei bar e, tra un drink e l’altro, ci si può far immunizzare contro il virus, comodamente durante una serata con gli amici. Al momento sono sette i locali nelle zonecittà ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Novavax in forte rialzo dopo accordo con GAVI per distribuzione vaccini ... il programma globale il cui obiettivo è garantire che le persone di tutto il mondo, anche nei Paesi più poveri, abbiano accesso ai vaccini contro la Covid - 19. Le dosi di vaccino saranno prodotte e ...

Provincia di Como: 938 over 80 e 697 under sono stati vaccinati. Moratti: 'Inconvenienti sì ma superati' 'Sono stati 3.823 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti - Covid nell'ambito della fase '1 ter' dedicata agli over 80. Un buon successo considerato che gli appuntamenti sono stati comunicati un giorno prima, tramite sms e telefonata. Gli slot ...

Coronavirus ultime notizie. Vaccini, Procura apre fascicolo su minacce a Segre. Spallanzani: vaccino ... Il Sole 24 ORE Covid: l'indagine, 65% italiani pronto a fare vaccino appena possibile Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - Per il 69,4% degli italiani il vaccino contro Covid-19 è il modo più rapido per tornare alla normalità. La pensano così soprattutto gli 'over 65' (76,3%), mentre sol ...

Insulti a Segre, la procura di Milano apre un fascicolo Mentre da più parti arriva la solidarietà a Liliana Segre anche la procura di Milano vuole fare luce sugli indicibili insulti che ancora una volta la senatrice a vita ha ricevuto. Per questo il pool A ...

