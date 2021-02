Vaccino Covid, da Biden aiuti per due miliardi di dollari (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà aiuti per due miliardi di dollari come contributo all’iniziativa globale per i vaccini contro il coronavirus durante un colloquio in videoconferenza con i leader del G7. Lo hanno annunciato alti funzionari dell’Amministrazione Biden, spiegando che l’iniziativa rientra nella decisione di Washington di aumentare gli aiuti per permettere la distribuzione di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi di basso e medio reddito, nell’ambito del programma Covax dell’Oms. L’iniziativa non era stata accolta dal precedente presidente americano Donald Trump. Biden si impegnerà anche a finanziare altri due miliardi di dollari. Il denaro è già stato stanziato dal Congresso. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeannunceràper duedicome contributo all’iniziativa globale per i vaccini contro il coronavirus durante un colloquio in videoconferenza con i leader del G7. Lo hanno annunciato alti funzionari dell’Amministrazione, spiegando che l’iniziativa rientra nella decisione di Washington di aumentare gliper permettere la distribuzione di vaccini contro il-19 ai Paesi di basso e medio reddito, nell’ambito del programma Covax dell’Oms. L’iniziativa non era stata accolta dal precedente presidente americano Donald Trump.si impegnerà anche a finanziare altri duedi. Il denaro è già stato stanziato dal Congresso. L'articolo ...

