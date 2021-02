Vaccino covid, Burioni euforico: la novità che può cambiare tutto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da Israele arrivano importanti novità sul fronte della lotta alla pandemia. Secondo un recentissimo studio in fase di pre-print, condotto da Pfizer e dal ministero della Salute israeliano, il Vaccino di Pfizer-BioNtech sarebbe efficace non solo nel prevenire l’insorgenza della malattia ma anche l’infezione. Una ottima notizia che, se confermata, potrebbe portare nei prossimi mesi ad un drastico calo della trasmissione del virus Sars-CoV-2. Il virologo Roberto Burioni esulta così su Twitter: “Fantastica notizia. Dai primi dati che arrivano da Israele il Vaccino Pfizer avrebbe un’efficacia di quasi il 90% nel prevenire l’infezione (avete letto bene, infezione e non malattia). Se questi dati saranno confermati e non ci saranno sorprese il virus è nei guai”. E in un secondo tweet aggiunge: “Chi ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da Israele arrivano importantisul fronte della lotta alla pandemia. Secondo un recentissimo studio in fase di pre-print, condotto da Pfizer e dal ministero della Salute israeliano, ildi Pfizer-BioNtech sarebbe efficace non solo nel prevenire l’insorgenza della malattia ma anche l’infezione. Una ottima notizia che, se confermata, potrebbe portare nei prossimi mesi ad un drastico calo della trasmissione del virus Sars-CoV-2. Il virologo Robertoesulta così su Twitter: “Fantastica notizia. Dai primi dati che arrivano da Israele ilPfizer avrebbe un’efficacia di quasi il 90% nel prevenire l’infezione (avete letto bene, infezione e non malattia). Se questi dati saranno confermati e non ci saranno sorprese il virus è nei guai”. E in un secondo tweet aggiunge: “Chi ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - TgLa7 : #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - chetempochefa : Penso che chi si rifiuti di fare il vaccino sia purtroppo pauroso o non abbastanza informato. Quindi da nonna novan… - Ilsognatore13 : RT @RadioSavana: Un anno di Covid. Abbraccia un cinese. State a casa. Lockdown con droni. Mascherina sempre. Asintomatico. Seconda ondata,… - directasim : Lo scorso 28 gennaio l’azienda di biotecnologie Novavax ha comunicato i risultati della sperimentazione sul suo vac… -