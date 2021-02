Vaccino Covid, Brusaferro: “L’incidenza tra gli over-80 è in calo. Si tratta di un primo segnale dell’importanza della vaccinazione” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’altro dato importante è un primo segnale, è un segnale che ovviamente ci aspettavamo, ci aspettiamo. È un segnale positivo e mostra sostanzialmente come L’incidenza nelle persone over-80 sia in decrescita e questa decrescita coincide in qualche modo come vedete anche con la partenza della campagna vaccinale e vedete che nelle ultime settimane la forbice si sta aprendo. È un primo segnale positivo, deve essere confermato ovviamente, ma questo segnale è anche un’indicazione forte a tutti noi dell’importanza di vaccinarsi”. Così il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’altro dato importante è un, è unche ovviamente ci aspettavamo, ci aspettiamo. È unpositivo e mostra sostanzialmente comenelle persone-80 sia in decrescita e questa decrescita coincide in qualche modo come vedete anche con la partenzacampagna vaccinale e vedete che nelle ultime settimane la forbice si sta aprendo. È unpositivo, deve essere confermato ovviamente, ma questoè anche un’indicazione forte a tutti noidi vaccinarsi”. Così il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvioalla conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale ...

