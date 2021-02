Vaccino Astrazeneca, nuovo studio: “Efficacia dell’81,3% con seconda dose somministrata a 3 mesi dalla prima” (Di venerdì 19 febbraio 2021) I ricercatori di Oxford hanno pubblicato un nuovo studio (su The Lancet) sull’Efficacia del Vaccino Astrazeneca. Il composto, a vettore virale, ha un’Efficacia dell’81,3% quando la seconda dose viene somministrata a 3 mesi dalla prima, contro un’Efficacia del 55% se il richiamo viene fatto entro le 6 settimane. Inoltre una singola dose è altamente efficace nei primi 3 mesi dopo la somministrazione: al 76% a 22 giorni dall’inoculo. Sono i risultati chiave di un’analisi post-hoc condotta sui dati della sperimentazione di fase 3 che ha coinvolto 17.178 partecipanti over 18 tra Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica. Risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) I ricercatori di Oxford hanno pubblicato un(su The Lancet) sull’del. Il composto, a vettore virale, ha un’,3% quando lavienea 3, contro un’del 55% se il richiamo viene fatto entro le 6 settimane. Inoltre una singolaè altamente efficace nei primi 3dopo la somministrazione: al 76% a 22 giorni dall’inoculo. Sono i risultati chiave di un’analisi post-hoc condotta sui dati della sperimentazione di fase 3 che ha coinvolto 17.178 partecipanti over 18 tra Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica. Risultati ...

