Vaccino anti-Covid | il 99enne Werter Paesini riceve la dose e viene fermato dal cronista La risposta in dialetto è irresistibile

Il 99enne Werter Paesini è stato intervistato dalla troupe di IcaroTv subito dopo aver ricevuto la prima dose del Vaccino anti-Covid. L'anziano, originario di Santarcangelo di Romagna, è stato presidente dell'associazione locale che riunisce le famiglie dei caduti in guerra e nel 2004 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il suo impegno a riportare a casa i soldati dispersi nel secondo conflitto mondiale il video è tratto dal telegiornale del 16 febbraio di Icaro Tv di Rimini (www.icaroplay.it)

