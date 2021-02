Vaccino anti Covid, docenti denunciano: noi residenti fuori regione non possiamo vaccinarci (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Lavoro nel Lazio, ma sono residente in Puglia, e la vaccinazione per me nel Lazio non è consentita", denuncia una docente. "Sono supplente pendolare a Roma e non posso vaccinarmi", scrive alla nostra redazione un altro insegnante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Lavoro nel Lazio, ma sono residente in Puglia, e la vaccinazione per me nel Lazio non è consentita", denuncia una docente. "Sono supplente pendolare a Roma e non posso vaccinarmi", scrive alla nostra redazione un altro insegnante. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid… - Corriere : Alma Molinari, 107 anni, riceve il vaccino anti-Covid: «Orgogliosa di rappresentare gli... - sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - Teleradiopace : Vaccino anti-covid: prenotazioni in farmacia per gli over80 a Chiavari, Rapallo e Sestri L., posti dal 1 maggio in… - mmesmiguerrero : Oggi emozionata perché ho portato mio nonno a fare il vaccino anti covid?? -