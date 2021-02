Vaccini anti-Covid: l’aggiornamento delle somministrazioni nella Asl di Roma 6 (Di venerdì 19 febbraio 2021) nella data di ieri, 18 febbraio, nella Asl di Roma 6 sono state somministrate un totale di 21.608 dosi, di cui 13.385 prime dosi e 8.223 cicli completi. Di questi Vaccini 652 sono vaccinati con le dosi di Astra Zeneca, ed il restante Pfizer. La campagna vaccinazioni sugli Over 80 è giunta ad un totale di 3.591 somministrazioni. In questi giorni è iniziata anche la somministrazione ai soggetti dializzati presso Ospedale dei Castelli, Mira Nephro di Ardea e Ospedale di Anzio per un totale di 215 somministrazioni e alle Forze dell’Ordine per un totale di 270 somministrazioni. Leggi anche: Il nuovo piano Vaccini del Lazio: i soggetti fragili dovranno aspettare Al via le prenotazioni per il personale della scuola Da ieri, 18 febbraio, al via le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021)data di ieri, 18 febbraio,Asl di6 sono state somministrate un totale di 21.608 dosi, di cui 13.385 prime dosi e 8.223 cicli completi. Di questi652 sono vaccinati con le dosi di Astra Zeneca, ed il restante Pfizer. La campagna vaccinazioni sugli Over 80 è giunta ad un totale di 3.591. In questi giorni è iniziata anche la somministrazione ai soggetti dializzati presso Ospedale dei Castelli, Mira Nephro di Ardea e Ospedale di Anzio per un totale di 215e alle Forze dell’Ordine per un totale di 270. Leggi anche: Il nuovo pianodel Lazio: i soggetti fragili dovranno aspettare Al via le prenotazioni per il personale della scuola Da ieri, 18 febbraio, al via le ...

