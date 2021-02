Vaccini anti-Covid, il Lazio tra pianificazione e procedure veloci: “Così viaggiamo spediti. Dal 1° marzo siamo pronti a 30mila dosi al giorno” (Di venerdì 19 febbraio 2021) pianificazione e procedure veloci, grandi centri vaccinali già aperti e la prossima fase già approntata, con la possibilità di somministrare 30mila dosi al giorno dal 1° marzo. “Qui non ci servono le primule, siamo già organizzati. Qui ci servono i Vaccini”. La stilettata di Alessio D’Amato al governo nazionale non è casuale. Mentre a Palazzo Chigi si disserta di esercito, volontari e piani vaccinali, il Lazio ha messo in piedi una “macchina da guerra” che giovedì sera aveva portato il contatore regionale dei vaccinati a sfiorare le 315.000 iniezioni effettuate, con oltre 118.000 persone che hanno già ottenuto i richiami. Un’enormità, se si pensa che nello stesso giorno in cui la Lombardia di Attilio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), grandi centri vaccinali già aperti e la prossima fase già approntata, con la possibilità di somministrarealdal 1°. “Qui non ci servono le primule,già organizzati. Qui ci servono i”. La stilettata di Alessio D’Amato al governo nazionale non è casuale. Mentre a Palazzo Chigi si disserta di esercito, volontari e piani vaccinali, ilha messo in piedi una “macchina da guerra” che giovedì sera aveva portato il contatore regionale dei vaccinati a sfiorare le 315.000 iniezioni effettuate, con oltre 118.000 persone che hanno già ottenuto i richiami. Un’enormità, se si pensa che nello stessoin cui la Lombardia di Attilio ...

