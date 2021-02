Vaccini, a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano positivi al Covid: il caso all’Inail tra cogenza e sanzione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il caso del giorno è questo: a Genova 15 infermieri rifiutano la dose poi risultano positivi al Covid, ci riporta il Messaggero. E non è cosa da poco, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto per il contagio: sappiamo che le strutture ospedaliere, per forza di cose, concentrano in esse focolai di contagio. Un antico adagio recita “non cercare la salute negli Ospedali” proprio per questo: gli Ospedali sono luogo deputato alla cura dei pazienti. Sono luogo che quindi raccoglie il malato con la malattia, e cura il malato sconfiggendo la malattia con la quale il contatto è inevitabile. Può esservi sanzione senza obbligo? Per questo, come abbiamo visto in tempi recenti, si dibatte sull’obbligo vaccinale per il personale medico. Obbligo ... Leggi su bufale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildel giorno è questo: a15lapoial, ci riporta il Messaggero. E non è cosa da poco, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto per il contagio: sappiamo che le strutture ospedaliere, per forza di cose, concentrano in esse focolai di contagio. Un antico adagio recita “non cercare la salute negli Ospedali” proprio per questo: gli Ospedali sono luogo deputato alla cura dei pazienti. Sono luogo che quindi raccoglie il malato con la malattia, e cura il malato sconfiggendo la malattia con la quale il contatto è inevitabile. Può esservisenza obbligo? Per questo, come abbiamo visto in tempi recenti, si dibatte sull’obbligo vaccinale per il personale medico. Obbligo ...

robreg1 : RT @Linkiesta: Piano vaccini per salvare il turismo e modello Genova per i progetti del Recovery Plan - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Piano vaccini per salvare il turismo e modello Genova per i progetti del Recovery Plan - GiampaoloScopa : Piano vaccini per salvare il turismo e modello Genova per i progetti del Recovery Plan - Linkiesta : Piano vaccini per salvare il turismo e modello Genova per i progetti del Recovery Plan - rep_genova : Liguria: vaccini point insufficienti, la Regione corre ai ripari [di Michela Bompani] [aggiornamento delle 07:43] -