Vaccinazione Covid over 80, così funziona regione per regione: dai medici di base in Toscana alle lentezze di Calabria e Sardegna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Lazio spedito, la Toscana solo con i medici di base, molti in partenza e – per ora – senza problemi nelle piattaforme di prenotazione. Ma anche chi procede comune per comune e chi, come Calabria e Sardegna, va avanti con lentezza. Tutte le Regioni sono entrate – o si avviano a farlo – nella Fase 2, quella riservata in primis alla popolazione over 80. Uno degli snodi più importanti della campagna vaccinale perché destinata, stando alle statistiche, ad abbattere in maniera importante il numero dei decessi e delle ospedalizzazioni, visto che la Covid-19 ha effetti pesanti soprattutto nella fascia più anziana della popolazione. Mentre il governo ragiona sull’implementazione del piano per la Vaccinazione di massa nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Lazio spedito, lasolo con idi, molti in partenza e – per ora – senza problemi nelle piattaforme di prenotazione. Ma anche chi procede comune per comune e chi, come, va avanti con lentezza. Tutte le Regioni sono entrate – o si avviano a farlo – nella Fase 2, quella riservata in primis alla popolazione80. Uno degli snodi più importanti della campagna vaccinale perché destinata, standostatistiche, ad abbattere in maniera importante il numero dei decessi e delle ospedalizzazioni, visto che la-19 ha effetti pesanti soprattutto nella fascia più anziana della popolazione. Mentre il gno ragiona sull’implementazione del piano per ladi massa nella ...

